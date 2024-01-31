كيف تحمي بذور الكتان من السرطان؟

تحتوي بذور الكتان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لمناعة الجسم، وحمايته من الأمراض مثل البروتين والكالسيوم والألياف، لذا ينصح الأطباء بتناولها باستمرار.

فوائد متعددة لبذور الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي على أوميجا 3 الدهنية، التي تكافح التهابات الجسم وتفي من الأمراض الالتهابية.

حماية الأمعاء من الامراض

تعزز صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

الوقاية من السكري بنوعيه

بسبب احتوائها على الألياف والدهون الصحية، فإن تناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

السرطان

تمنع نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.