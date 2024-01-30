علامات في الفم تدل على وجود مشكلة بالكبد

أوضح طبيب روسي إن صحة الفم تكشف الإصابة بمرض الكبد الدهني، لأن الرواسب الدهنية في الكبد تضعف قدرته على تكوين عوامل التخثر، ما يؤدي إلى تورم اللثة ونزيفها.

أعراض في الفم لمرض الكبد

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، أكد الطبيب أن مرض الكبد الدهني ينتج عن تراكم الدهون في خلايا الكبد، وبالتالي يحدث التهاب وتلف الكبد بمرور الوقت

وحرص الطبيب على توضيح العلامات التحذيرية التي تنذر بوجود مشكلة في الكبد..

شحوب الشفاه

يؤدي تلف الكبد إلى فقر الدم، ما يؤدي إلى شحوب الشفتين واللثة.

نزيف اللثة

يحدث نزيف اللثة بسبب نقص عوامل التخثر التي يصنعها الكبد.

اللسان المحمر

السموم التي لا يستطيع الكبد معالجتها تدخل الدم وقد تغير مظهر اللسان ورطوبته.

رائحة الفم الكريهة

تنتج رائحة الفم الكريهة نتجة عدم مقدرة الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية في الجسم بشكل صحيح.

جفاف الفم

قد يحدث انخفاض في إنتاج اللعاب عندما تضعف أمراض الكبد عملية الهضم.