أمم أفريقيا.. بيرسي تاو يود تشكيل جنوب أفريقيا في مواجهة المغرب

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا التشكيل الأساسي الذي يواجه المغرب بعد قليل في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويقود بيرسي تاوي نجم النادي الاهلي تشكيلة “ البافانا بافانا” في لقاء اليوم الحاسم، وجاء تشكيل المنتخب الجنوب أفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا وأوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكيانا، سفيفيلو سيتولي وثابيلو مورينا.

الهجوم: ثيمبا زواني، بيرسي تاو وإيفيدينس ماكجوبا.

وكان منتخب جنوب افريقيا قد تأهل لثمن النهائي بعدما حل وصيفاً للمجموعة الخامسة خلف منتخب مالي المتصدر.