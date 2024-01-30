أمم أفريقيا.. تشكيل المغرب في مواجهة جنوب أفريقيا بثمن النهائي

اعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب التشكيل الاساسي للاعبي في مواجهه جنوب افريقيا التي تنطلق في العاشره من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهره لحساب منافسات دور 16 من بطولة كاس الامم الافريقية.

ويمثل اسود الاطلس في اللقاء المرتقب كل من..

حراسة المرمى: ياسن بونو

الدفاع: غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

خط الوسط، سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي.

الهجوم: عبدالصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري.

يذكر ان المنتخب المغربي بات هو الممثل العربي الوحيد في فعاليه البطولة الافريقية بعد خروج منتخبات الجزائر وتونس من مرحلة دور المجموعات وخروج المنتخب الوطني من دور ال 16 يو الأحد الماضي بعد الهزيمه امام الكونغو الديمقراطيه بركلات الترجيح.