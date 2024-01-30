صفقات الزمالك الشتوية تسير بسرعة الصاروخ

التعاقد مع ماهر وشحاته ولاعب غينى

نجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى إبرام عدد من الصفقات فى الساعات الأخيره فى فترة الانتقالات الشتويه وآخرها كان ضم ناصر ماهر مهاجم فيوتشر مقابل انتقال عمرو السيسي بيع بشكل نهائي

واعارة عبدالله محمد وعلي ياسر لفيوتشر كما نجح فى التعاقد مع محمد شحاته لاعب خط وسط طلائع الجيش لمدة أربع مواسم ونصف وأيضا أمس محمد عاطف مهاجم طنطا أربع مواسم ونصف ووقع أيضا اللاعب الغيني ترافي موتياب تح السن أربع مواسم ونصف كما اقترب عبد الله السعيد حيث لم يبقى سوى الرتوش الأخيره.

فى الوقت الذى سيعلن عن التعاقد مع جوزيه جوميز البرتغالى كمدير فنى بعد وصوله القاهره اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.