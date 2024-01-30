أمم آسيا.. كوريا الجنوبية يضرب موعدا مع أستراليا بربع النهائي

يلتقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره الاسترالي لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الاسيوية التي تستضيف دولة قطر فعاليتها.

وحسم منتخب كوريا الجنوبية تأهله عقب فوزيه منذ قليل على نظيره السعودية بركلات الترجيح عقب لقاء ماراثوني انتهى فيه الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى شوطين اضافيين دون اي تغييرات على مستوى النتيجة.

بينما جاء تأهل منتخب استراليا عقب تحقيقه فوزا عريضا يوم الاحد الماضي برباعية من دون رد على نظيره الاندونيسي.

وجاء تشكيل السعودية في اللقاء كما يلي..

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

بينما مثل كوريا الجنوبية كل من..

حراسة المرمى: هيون وو جو

الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون

الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج

الهجوم: سون هيونج مين