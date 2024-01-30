طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| غنية بالبروتين والكالسيوم

يحتوي البيض على نسبة عاليه من البروتين والكالسيوم، مما ترغب الأمهات في تحضيره لأولادها، إلا أنهم يرفض البعض تناوله، بسبب إعداده بالطريقة التقليدية، لذلك نقدم لك طريقة مميزة لعمل طاسة بيض باللانشون اللذيذ.





فوائد تناول البيض

يعزز صحة الدماغ

مادة الكولين هي السبب في فوائد البيض للدماغ، والكولين من المغذيات المهمة للجسم، وتساهم في تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية المهمة في الجسم، كما إنها مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات ووظيفة الجهاز العصبي العام، مع العلم أن البيض الواحدة توفر 6% من احتياج الجسم اليومي لمادة الكولين.

يعزز صحة العظام

تحتوي البيضة الواحدة على 6% من احتياج الجسم اليومي لفيتامين د، وهو فيتامين مفيد لتعزيز صحة العظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، والمساعدة على الحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور في نطاق يعزز نمو العظام بشكل صحي وإعادة تشكيلها.

تعزيز صحة العيون

يحتوي البيض على مواد مفيدة جدًا للعيون، مثل: اللوتين والزياكسانثين، لذا فإن تناول بيضة كل يوم قد يُقلل من خطر تطور إعتام عدسة العين ويمنع ضمور الشبكية.



زيادة الكتلة العضلية في الجسم

من فوائد البيض المُهمة للأشخاص الذين يُمارسون كمال الأجسام هي قدرته على زيادة الكتلة العضلية، وذلك لأنه يحتوي على البروتينات.



الشعور بالشبع لفترة أطول

قد تمنح الكثير من الأطعمة الأخرى شعورا أفضل بالشبع، لكن يأتي البيض كخيار مثالي لأنه يعطي الجسم مزيجا من البروتين والدهون. وبالتالي يساعد الحرص على تناول البيض يومياً في التقليل من استهلاك الأطعمة والوجبات الخفيفة على المدى القصير بشكل ملحوظ.





طريقة عمل طاسة بيض باللانشون

المقادير

- سمن : ملعقة كبيرة

- بصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطع حلقات صغيرة)

- لانشون : حسب الرغبة (مفروم)

- كمون : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة



- ملح : ملعقة صغيرة

-بيض : 2 حبة



طريقة التحضير

ضعي السمن في مقلاة على نار متوسطة حتى يذوب.

أضيفي البصل وقلبيه على النار حتى يذبل.

أضيفي الفلفل الرومي وقلبيه مع البصل حتى يذبل.

أضيفي اللانشون وقلبيه مع باقي المكونات حتى ينضج ثم أضيفي البيض.

تبلي بالكمون، والفلفل الأسود، والملح، ثم قلبي جيداً حتى النضوج وقدميه.