تكساس تتصدر جوجل.. شوكة في ظهر الرئيس الأميركي

واصلت ولاية تكساس الأمريكية، في تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أعمال شغب عدة أثارت الجدل عبر العالم وبحث الرواد عن بداية القصة وعن ما ذا يحدث هناك خاصة عن جريج أبوت حاكم تكساس الذي يهدد عرش بايدن.

الشغب بدأ في مايو 2021، عندما قام جريج أبوت بتوسيع استخدام الأسلاك عندما أمر بإعلان الكارثة على الحدود، ما سمح للولاية بتركيب السياج على الممتلكات الخاصة بالقرب من نهر ريو جراندي.

أما في أكتوبر، رفع المدعي العام في تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب قيام عملاء الجمارك وحماية الحدود بإزالة هذا السلك الشائك.

حماية الحدود من قطع الأسوار

وكان العملاء الفيدراليون يقطعون الأسلاك الشائكة لإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر، والذي زعمت الدعوى القضائية أنه تدمير لممتلكات الدولة "لمساعدة" المهاجرين في العبور.

فيما قضت المحكمة العليا يوم الإثنين، بقرار مقتضب بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 بإيقاف مؤقت لحكم محكمة أدنى درجة يمنع عملاء الجمارك وحماية الحدود من قطع الأسوار.

من هو جريج أبوت حاكم تكساس؟

حصل الحاكم جريج أبوت على لقب "أفضل حاكم في الأمة" لعام 2020، وهو حاكم جمهوري يعرف بأنه محافظ يعمل من أجل الحفاظ على قيم تكساس، ويشغل منصب الحاكم الـ48 لولاية تكساس منذ عام 2015.

وشارك في العديد من الدعاوى القضائية ضد إدارة باراك أوباما، سعيًا إلى إبطال قانون الرعاية الميسرة واللوائح البيئية للإدارة، وتم انتخاب أبوت في عام 2014، وهو أول حاكم لتكساس وثالث حاكم لولاية أمريكية يستخدم كرسيًا متحركًا، والآخران هما فرانكلين روزفلت وجورج والاس.