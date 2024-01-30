أستاذ علاقات دولية: “الأونروا” معنية بتوزيع المساعدات والحماية الدولية مطلوبة الآن

كشفت د. إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، عن ادعاءات إسرائيل ضد عدد من موظفي “الأونروا” والذي ترتب عليه تعليق وسحب بعض الدول تمويلها للوكالة، مشددة على ان التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية جاءت بالتزامن مع زعم إسرائيل تورط عدد من أعضاء الأونروا دون وجود أي أدلة أو تحقيقات تفيد بصحة ذلك.

وأضافت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” هي وكالة معنية بتوزيع المساعدات الإنسانية على شعب القطاع وبشكل خاص في فترات المعاناة والأزمات، موضحة أنه ولابد أن تكون لمثل هذه الهيئات حماية دولية.

وطالبت بأن يكون هناك موضوعية في الموقف العالمي تجاه الأوضاع المأساوية بغزة، مشددة على أنه لا يعلم أحد كيف ستتم إدارة الأوضاع الإنسانية في غزة، والوضع في غزة يتفاقم على المستويات كافة.

وأشارت إلى أن حرب غزة في ظل اتساع الجبهات الصراعية يعني أنه من المتوقع وصول هذه الاضطرابات لداخل القارة الأوروبية وكذلك للداخل الأمريكي.

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه من الملاحظ بأن هناك دولا جددت مساعدتها لوكالة الأونروا، وأكدت أنها لن تنقطع إيفاء حصتها من هذه المساعدات.

وأضاف "أبو سعيد"، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أنه يأمل بأن تزيد عدد هذه الدول، وأن تعود الدول التي قاطعت عن تمويلها للأونروا بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة 9 من أصل 12 موظفا بالوكالة إلى التحقيق الذي يبدو أن هناك اتصالا بينهم وبين جهات ومنظمات محلية لا يمكن للموظفين الأمميين أن يكونوا على صلة مباشرة أو تفاعل أكثر من الحدود المطلوبة لهم.

وأوضح أن الآلية التي سيعملون بها هي الآلية الدبلوماسية، التي بدءوا بها منذ فترة، من خلال الدول لها اليد الطولى للجيش الإسرائيلي لوقف الانتهاكات التي يقوم بها، خاصة أن هناك مجاعة كبرى في غزة والأمراض والأوبئة تطفو على السطح.

وناشد كل الجهات المعنية للضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف هذه العمليات، قائلا إن هناك اقتحاما لإحدى المستشفيات عن طريق عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت متنكرة في لباس طبي، من أجل دب الرعب في المرضى، وهناك 3 أشخاص أو أكثر استشهدوا نتيجة رميهم بالرصاص، وهذا أمر مستنكر.