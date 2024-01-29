أسامة كمال: محاولات النيل من "الأونروا" مستمرة وقديمة

علق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، على وقف وسحب عدد من الدول الغربية تمويلها المقدم إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيين "الأونروا"، مشددًا على أن أنه دائمًا كانت العصا الأمريكية مرفوعة ضد هذه الوكالة.

وشدد كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، على ان الصراع الأمريكي ومحاولات النيل من “الأونروا” مستمرة وقديمة وبدأت في 2018 عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف التمويل كليًا عن الأونروا، حيث إنه كان قد تم تقليل وخفض التمويل للوكالة في 2017.

وأوضح أن ترامب استغل عنه انه أكبر ممول للوكالة وكان هذا توافق ومحبة بين إسرائيل وأمريكا، مؤكدًا أن ترامب رأي أن تمويل "الأونروا" يعني ان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيستمر، متابعًا: “الإدارة الأمريكية وترامب طالبوا بتحديد اللاجئين الذي يحصلوا على التمويل ليشملوا فقط الذين عاشوا النكبة وعددهم نصف مليون فقط”.

وقال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقدم العون المباشر من الدعم المادي، و الغذاء والدواء و غيرهم مما تطلبه الحالة في الأراضي الفلسطينية و غزة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، إن مصر والدول العربية لن يتأخروا عن دعم الأونروا، وذلك لأن دعم الأونروا يعود لصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن ما قدمته مصر من مساعدات لدعم أهل فلسطين، يعادل 3 أضعاف ما قدمته جميع دول العالم، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية تتعلق بالأمن القومي المصري أيضا.

