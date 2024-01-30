حذرت طبيبة تغذية من المخاطر الصحية التي يسببها تناول البطاطس المقلية وتأثيرها السلبي على الدماغ.

أضرار البطاطس المقلية على الدماغ

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "سبوتنيك"، الإفراط في تناول البطاطس المقلية قد يهدد صحة الجسم لإحتوائها على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، ما يتسبب في ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي ضعف الدورة الدموية.

وحسبما أفادت الطبيبة، يتكون جسم الإنسان مما يأكله، ما يعني أن الشخص الذي يأكل البطاطس البطاطس المقلية بشكل دائم، يرتفع لديه مستوى السكر في الدم، على عكس البطاطس المسلوقة، وما يؤدي إلى التهاب الجسم بشكل متكرر، وتتغطى بطانة الأوعية الدموية بالكوليسترول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية، وبالتالي يقل تدفق الدم إلى الدماغ.

كما أضافت الطبيبة: "يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك تموت العديد من الخلايا العصبية".