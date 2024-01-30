186 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (186) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

استمرار حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى الوايلى



أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرار بحبس 6 أشخاص متهمين بـ سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الوايلى بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، أخطرت الأجهزة الأمنية بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول.

وأشارت التحقيقات إلى انه بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.