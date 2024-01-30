استمرار حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى الوايلى

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرار بحبس 6 أشخاص متهمين بـ سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الوايلى بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، أخطرت الأجهزة الأمنية بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول.

وأشارت التحقيقات إلى انه بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.



ومن جهة أخرى كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه.

بمواجهة قوات الأمن للمتهم اعترف بارتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجنى عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته واستولى على (جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالى "عملات أجنبية"- هاتفى محمول) ولاذ بالفرار.



وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول وبعض متعلقات المجنى عليه- سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.