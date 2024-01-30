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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يتعاقد مع المحترف المصري عمر وائل

عمر وائل، لاعب فيوتشر
عمر وائل، لاعب فيوتشر الجديد

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر في التعاقد مع المحترف عمر وائل، لينضم للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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ويبحث فيوتشر عن تدعيم الفريق باللاعبين المميزين من أجل المنافسة بقوة على الألقاب والبطولات خلال الفترة المقبلة. 
وأعلن مودرن فيوتسر في بيان رسمي عن التعاقد مع المحترف المصري، حيث جاء في بيانه: "في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من مواهب الكرة المصرية من أجل المنافسة على المستوى المحلي والأفريقي، تعاقدت إدارة النادي مع الجناح عمر وائل المحترف المصري بعد عودته من البرتغال بالرغم من وجود مفاوضات مع العديد من الأندية المصرية.
ويعد عمر وائل من مواليد 2005، بدأ مشواره في نادي وادي دجلة ثم انتقل للاحتراف في البرتغال ولعب للعديد من المنتخبات الوطنية وأحد المواهب الكبيرة في الكرة المصرية.

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