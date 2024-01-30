نجم السنغال يهاجم حكم مباراة كوت ديفوار

هاجم نجم منتخب السنغال، كريبين دياتا، حكم مواجهة كوت ديفوار الجابوني بيير آتشو، بالأمس الإثنين، والذي حكم المباراة ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دياتا تمالطته حالة من الغضب الشديد ضد منظمي بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، حيث أتهمهم بالفساد، بعدما تعرض منتخب بلاده للخروج من دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية، بركلات الترجيح أمام كوت ديفوار.

وشددت الصحيفة على أن دياتا قام بمهاجمة طاقم التحكيم في المنطقة المختلطة قبل مغادرة ملعب المباراة، حيث قال اتهم حكم المباراة بأنه فاسد، بعدما قال له: "لقد قتلتنا، أنت فاسد".

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي طالب بيير آتشو، حكم المباراة بالحصول على ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني بعدما سقط إسماعيلا سار، لكم حكم المواجهة رفض احتسابها، ليقرر بعد ذلك احتساب ركلة جزاء لكوت ديفوار قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة.

وأوضحت "ديلي ميل" التصريحات التي قالها دياتا للحكم، والتي جاءت كالتالي: "أنت ذهبت لتقنية الفيديو لتمنحهم ركلة جزاء، بينما يلتقط رجلنا (سار) الكرة على بعد 40 مترًا من المرمى، ويركض داخل منطقة الجزاء وأنت لا تريد الذهاب إلى تقنية الفيديو؟".