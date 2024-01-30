رصد 4 قضايا ترويج للمخدرات وتنفيذ 823 حكم قضائى في أسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية أمن أسوان، بحملات مكثفة، أسفرت عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,800 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما أسفرت عن ضبط (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (823) حكم قضائى متنوع.