الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الرحمن الغريب والبريكان ضمن احتياطي السعودية أمام كوريا الجنوبية

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

جاء الثنائي عبد الرحمن الغريب والبريكان ضمن اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء للمنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس آسيا قطر 2024.

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سون يقود كوريا الجنوبية أمام السعودية

وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قد كشف عن تشكيل الأخضر لمواجهة كوريا الجنوبية.
ويقود سالم الدوسري تشكيل المنتخب السعودي خلال مواجهة كوريا الجنوبية، في المباراة المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب المدينة التعليمية.

احتياطي السعودية أمام كوريا الجنوبية  
 

تشكيل المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي 

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تأهل للدور ثمن النهائي من كأس آسيا بعدما جاء في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث فاز على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف واحد ومنتخب قيرغيزستان بهدفين نظيفين، بينما تعادل مع تايلاند بدون أهداف.

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