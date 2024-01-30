الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سون يقود كوريا الجنوبية أمام السعودية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

كشف الجهاز الفني للمنتخب الكوري الجنوبي عن التشكيل الرسمي لمواجهة السعودية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2024.

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مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المرتقبة بثمن نهائي أمم آسيا


ويقود المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل منتخب بلاده، حيث يرغب الجهاز الفني لكوريا في السيطرة على المباراة واستغلال سرعات ملاعب توتنهام الإنجليزي في الجانب الهجومي.

تشكيل كوريا الجنوبية أمام السعودية 
 

تشكيل كوريا الجنوبية أمام السعودية في كأس آسيا 

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة كوريا الجنوبية أمام السعودية في تمام السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب المدينة التعليمية بقطر.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة، خاصة على الصعيد الفني والتكتيكي، حيث يمتلك المنتخبان قدرات هجومية كبيرة.

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