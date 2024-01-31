الطفولة والأمومة ينظم زيارة  لأطفال منشأة ناصر لمعرض الكتاب

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة زيارة لأطفال حي منشأة ناصر إلى معرض القاهرة الدولية للكتاب للمشاركة في فاعلياته وفي الأنشطة التي ينظمها المجلس خلال مشاركته في المعرض هذا العام.

كما نظم المجلس جولة تفقدية للأطفال داخل المعرض بالإضافة إلى زيارة جناح المجلس للمشاركة في ورشة عمل دوائر الحكي وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، فضلا مشاركتهم في ورشة عمل بجناح هيئة الرقابة الإدارية.