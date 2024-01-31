الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الطفولة والأمومة ينظم زيارة  لأطفال منشأة ناصر لمعرض الكتاب

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة زيارة لأطفال حي منشأة ناصر إلى معرض القاهرة الدولية للكتاب للمشاركة في فاعلياته وفي الأنشطة التي ينظمها المجلس خلال مشاركته في المعرض هذا العام. 

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الثقافة: إقبال كبير على جناح المجلس القومي لذوي الإعاقة في معرض الكتاب

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المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم لقاءً توعويا بعنوان "احميها من الختان"

كما  نظم المجلس جولة تفقدية للأطفال داخل المعرض بالإضافة إلى زيارة جناح المجلس للمشاركة في ورشة عمل دوائر الحكي وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، فضلا مشاركتهم في ورشة عمل بجناح هيئة الرقابة الإدارية.

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