الثقافة: إقبال كبير على جناح المجلس القومي لذوي الإعاقة في معرض الكتاب

قال الدكتور فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إن هناك مشاركة متميزة لجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير للغاية على المشاركة فى هذا الجناح من قبل الجمهور.

المجلس القومي لذوي الإعاقة

وأضاف “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يعقد مجموعة من الندوات والورش خلال الجناح الخاص به في معرض الكتاب من أجل التفاعل مع الجمهور، مشيرة إلى أن المجلس يتيح عدد كبير من الخدمات خلال جناحه.

معرض الكتاب

وتابع وكيل وزارة الثقافة، أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يتيح خدمة الترجمة بلغة الإشارة لمعرض الكتاب للسنة الـ11 على التوالي، أي أن كل الندوات والأنشطة التي تجرى داخل المعرض يتم ترجمتها إلى لغة الإشارة، يأتي ذلك علاوة على التفاعل مع الأجنحة الخدمية الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية والشباب والرياضة إضافة إلى وزارة البيئة.