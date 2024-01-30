رئيس جامعة بنها يلتقي الطلاب الوافدين من الصومال

التقي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بالطلاب الصوماليين الوافدين الدارسين بكليات الجامعة ، بحضور الدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة علي متابعة أوضاع الطلاب الوافدين الصوماليين بجميع المراحل الدراسية ، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم والعمل علي تهيئة مناخ مناسب لهم لتلقي العملية التعليمية ، مطالبا إياهم بالاندماج مع زملائهم المصريين ومشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية .



واكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي دعم أبنائها من الطلاب الوافدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم إن وجدت وكذلك العمل على تطوير الخدمات الأكاديمية والتعليمية المقدمة لهم ، بالإضافة إلى توفير عدد من المنح الدراسية التى تقدمها وزارة التعليم العالى والجامعة لهم في مختلف التخصصات باعتبارهم سفراء مصر بالخارج والقوى الناعمة لها.



وأضاف " الجيزاوي " أن الجامعة حريصة على الاستثمار فى خريجيها واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة بهدف اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل ووظائف المستقبل .

من ناحية أخرى قدم الطلاب الصوماليين الشكر إلى رئيس الجامعة علي اهتمامه وتوفير أوجه الدعم لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة.