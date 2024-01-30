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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يواصل العروض المميزة في بطولة الجمهورية

المقاولون 2010
المقاولون 2010

واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2010 تحقيق النتائج الإيجابية بعد تحقيقه الفوز على فريق  نادى مستقبل سبورت بثمانية أهداف نظيفة، أحرزها مروان عمرو ثلاثة أهداف و ياسين أبو زيد هدفان ومازن خالد ومصطفى السيد ومالك تامر هدف لكل منهما وذلك في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

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المقاولون يواصل العروض المميزة في بطولة الجمهورية

الجهاز الفني لفريق المقاولون 2010:

ويقود الفريق الكابتن هيثم حسين مدير فني ويعاونه الكابتن محمد علي مدرب والكابتن حمدي حسين مدرب حراس  والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب ٠

 تألق لاعبي أكاديمية المقاولون العرب في المباراة الودية أمام أكاديمية فيوتشر

خاضت فرق أكاديمية المقاولون العرب مجموعة مباريات ودية أمام أكاديمية نادي فيوتشر في تجمع رياضي ودي على ملاعب المقاولون العرب في فئات مواليد/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017) ويسعى مسؤولو قطاع الناشئين من خلال هذه المباريات الودية إلى تطوير مهارات اللاعبين وتجربة أداء الفريق بشكل جماعي.

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