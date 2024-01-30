المقاتل الأنيق.. فلسطيني يدهش السوشيال بحسن مظهره وبراعته في اصطياد الدبابات (فيديو)

“المقاتل الأنيق”، هاشتاج انتشر بكثافة بين رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، عقب بث المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو لمقاتل فلسطيني يرتدي معطفًا شتويًا وحذاء رياضيًا ويحمل سلاح “الآر بي جي” محاولًا التصويب على دبابات الاحتلال الإسرائيلي عن قرب وبعد تسلل دون لفت الانتباه.

وأطلق أحد مقاتلي القسام، الذي كان يرتدي معطف أسود طويل وحذاء أبيض ناصع، قذيفة مضادة للدبابات ودمر إحداها والتي غزت المنطقة الواقعة غرب خان يونس، مما تسبب في رد فعل واسع على الشبكات الاجتماعية.



وأعرب النشطاء عن إعجابهم بمدى براعة تعامل المقاتل مع أدائه، على الرغم من حقيقة أنه كان في خطر الموت، بينما أطلق عليه آخرون اسم "روبن هود من غزة"، الذي خرج لمحاربة المحتلين بالزي الرسمي الكامل.



وأشار محللون إلى أن أهمية الفيديو تعني أن مقاتلي حماس لم يخش العدو ومستعد للقاء الله والموت بأجمل طريقة، ووصف الصحفيون المقاتل بأنه الأكثر أناقة في تاريخ التحرر الوطني.

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