تفاصيل العرض السعودي لضم ياسر إبراهيم وموقف الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن وصول عرض رسمي إلى النادي الأهلي من نادي أبها السعودي لضم ياسر إبراهيم مدافع الأحمر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند أحقية شراء.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أن العرض السعودي تضمن دفع ٣٠٠ ألف دولار مقابل إستعارة اللاعب لمدة ٦ أشهر مع وجود بند أحقية شراء مقابل ٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار بنهاية الموسم.

وأكمل شبانة بأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض بشكل قاطع التفريط في ياسر إبراهيم بعد عرض الأمر عليه خاصة وأنه يسعى إلى ضم مدافع جديد لتعزيز قوى الفريق الدفاعية.

كواليس اتفاق الأهلي والمصري في صفقة صلاح محسن

فجر محمد شبانة مفاجأة حول فسخ صلاح محسن تعاقده مع النادي الأهلي وانتقاله إلى صفوف النادي المصري خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال شبانة أن عملية فسخ الأهلي التعاقد مع اللاعب والتوقيع مع المصري جاءت بالتنسيق بين الناديين لكن بصورة ودية بعيدا عن الأمور الرسمية بسبب الحساسية بين جمهور الناديين.

وأضاف شبانة بأن صلاح محسن دفع إلى النادي الأهلي قرابة ال٩ ملايين جنيه مقابل فسخ تعاقده حصل عليهم من النادي المصري لتنتهي بذلك علاقة النادي باللاعب بعد ست سنوات من التعاقد معه قادما من إنبي.