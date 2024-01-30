استشهاد 114 فلسطيني خلال ٢٤ ساعة

كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، نحو 114 فلسطينيا قتلوا وأصيب 249 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنه بهذا يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26751، فيما بلغ عدد الجرحى 65636 جريحا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هناك أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين أو مازالوا تحت ركام المباني المدمرة وفي الطرقات، فيما "يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

في الأثناء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس لإنقاذ الطفلة هند، البالغة من العمر 6 أعوام، المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما زال مجهولا.