خاص| مدارس غانا تغلق أبوابها بعد إضراب الموظفين(مستند)

أغلقت جامعات غانا للمدرسة الأساسية، أبوابها عقب إضراب جمعية كبار الموظفين واتحاد كبار موظفي الجامعات في الدولة.

قالت كريستينا ادوبي ارماه، مديرة مدرسة الأساسية للجامعات في غانا، في بيان حصلت عليه “بوابة الوفد”، إن جمعية كبار الموظفين واتحاد كبار موظفي الجامعات في غانا، أضربه عن العمل دوم توضيح عن الأسباب.

وأضافت ادوبي، بناءًا علي ذلك أعلنًا عن إغلاق مؤقت للمدرسة الأساسية بالجامعة، يجب على جميع التلاميذ من مرحلة الروضة الأولى وحتى المرحلة الإعدادية (JH) 3 البقاء في المنزل حتى يُطلب منهم استئناف الدراسة.

وأوضحت مديرة مدرسة الأساسية في وزارة التربية والتعليم بـ"غانا"، أن سيتم استدعاء طلابنا في JH 3 للعودة إلى المدرسة في الوقت المناسب، لمواصلة إعدادهم للامتحانات النهائية بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذا الغرض.

وسنقوم بإبلاغك بأي تطورات أخرى عندما نتلقاها. نحن نأسف على أي إزعاجات سببتها.

