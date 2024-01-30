صور.. إقبال ضخم على دور النشر بمعرض الكتاب

شهدت دور النشر المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا ضخما من الزوار، لشراء الكتب والروايات وقصص الأطفال، إذ تجمع الصغار حول الناشرين المتخصصين في قصص الأطفال، والشباب حول الدور الخاصة بالروايات والكتب العلمية.

وأكد عدد من الناشرين، أنهم حققوا مبيعات جيدة بالأسبوع الأول من معرض الكتاب، متوقعين زيادة أعداد الزائرين خلال الأيام القادمة والمتبقية من عمر الدورة الـ٥٥.

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير .