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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"نورة" تخطف أنظار زوار معرض الكتاب بجناح القومي للمرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

 شاركت مبادرة نورة لتمكين الفتيات ضمن الأنشطة التى يشملها جناح المجلس القومى  والتى تم إطلاقها تحت رعاية انتصار السيسي  حرم رئيس الجمهورية .

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معرض الكتاب يناقش "التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية"

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معرض الكتاب .. "الشباب ومواجهة التغيرات" وقراءة في كتاب "الإمام الطيب".. غدًا بندوات جناح الأزهر

وتناولت ورشة التدريب فى جناح المجلس،  تدريب الفتيات على الرسم وعلى الخزف والشنط وهو ما شهد تفاعلاً منذ بداية اليوم، حيث شهد جناح المجلس إقبالاً من الفتيات والسيدات ورغبتهن فى المشاركة فى الورشة التعليمية بشكل متميز .

وشهدت الورشة التعليمية للرسم عقد  أكثر من جلسة تدريبية وذلك نتيجة للإقبال المتزايد على جناح المجلس من الفتيات والسيدات والتى خطفت الأنظار  بشدة  من جانب  زوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بتلك الرسومات.

وقد شارك الفتيات والسيدات من خلال الرسومات على الخزف والرسومات على الشنط،  حيث تسابق الفتيات من أجل المشاركة فى هذا النشاط الذى يعكس أهمية هذه المبادرة التى تهدف إلى بناء قدرات وتمكين الفتيات في مصر.

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