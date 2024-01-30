تقريرا تليفزيونيا عن استهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط تتحول لهدف مباشر للفصائل المسلحة".

وقال التقرير: "تصعيد جديد تشهده منطقة الشرق الأوسط في أعقاب هجوم على قاعدة تنف الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأمريكية".

تحذيرات شديدة اللهجة

وأضاف: "سرعان ما توالت تصريحات المسؤولين الأمريكيين على الحادث، والتي حملت تحذيرات شديدة اللهجة بشأن محاسبة منفذي الهجوم في التوقيت المناسب والطريقة التي تختارها واشنطن".

الهجوم على القاعدة الأمريكة

وتابع: "هذا الهجوم على القاعدة الأمريكة ليس هو الأول الذي تتعرض له القوات الأمركيية في الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال تعزيزات عسكرية غير مسبوقة إلى المنطقة تحت مزاعم حماية قواعدها العسكرية وقواتها".