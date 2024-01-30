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الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

المنطقة على شفا حرب كبيرة (فيديو)

الصارع في الشرق الاوسط
الصارع في الشرق الاوسط

أعاد أحمد الخطيب، الكاتب الصحفي، التذكير بتحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية الأزمة في قطاع غزة من اتساع الصراع بالمنطقة الذي سيكون له عواقب وخيمة للغاية ليس بالمنطقة فقط بل يتعدى لسائر دول العالم.

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السيسي يُجري اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني بشأن الأوضاع المتوترة في المنطقة

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أيمن الرقب: استمرار الصراع في غزة يؤدي لانفجارات كبيرة في المنطقة

الملاحة بالبحر الأحمر

وأوضح “الخطيب” خلال استضافته مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المشهد الأول من بدء اتساع الصراع ما تشهده حاليا الملاحة بالبحر الأحمر من خطورة كبيرة ينذر بحرب كبيرة جدا وشيكة، بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية في أتون الصراع مع الحوثيين وتوجيه ضربات عسكرية.

 اتساع الصراع في المنطقة

ولفت إلى أن المشهد الثاني من اتساع الصراع، ما شهده شرق الأردن من اعتداء على القوات الأمريكية مما يساهم في اتساع الدائرة أكبر وأكثر، مضيفا أن تحذير الرئيس السيسي من اتساع الصراع، صدر منذ بداية الحرب، بأن الأمر لن يقف عند حدود الحرب على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة، وأنه كان يجب وقف الحرب في أقرب فرصة.
 

الجريدة الورقية