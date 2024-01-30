الكرملين  يعرب عن قلقة إزاء صراعات الشرق الأوسط

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن عدم ترحيب بلاده بالإجراءات التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على خلفية احتمالات الصراع المفرطة، معربا عن قلقه المتزايد من مستوى التوتر في المنطقة.

ورد بيسكوف على سؤال بشأن الخطط الأمريكية للرد المحتمل على الهجمة التي طاولت القاعدة العسكرية في التنف بالقول: "لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة وإلى تصعيد التوتر، خاصة على خلفية احتمالات الصراع المفرطة التي نلاحظها في المنطقة"، مشددا على أن موسكو لن ترحب باستمرار بمثل هذه الخطوات "مهما كان مصدر هذا الاستمرار" .

وتابع بيسكوف بالقول: "نعتبر أن مستوى التوتر بشكل عام مثير للقلق للغاية، وعلى العكس من ذلك، حان الوقت الآن لاتخاذ خطوات لخفض التوتر وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في منع المزيد من انتشار الصراع، وخاصة في الشرق الأوسط، وعلى الأقل تحقيق تفادي الصراع وخفض التصعيد بطريقة أو بأخرى، الآن هذا مهم للغاية بالنسبة لنا".



وخلص بيسكوف بالقول إن "هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لروسيا وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الأقل التوصل بطريقة أو بأخرى إلى تجنب الصراع وخفض التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.