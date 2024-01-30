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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لم تكفيهم الأرض والروح.. الإعلام الفلسطيني يفضح جرائم الاحتلال بسرقة الاعضاء البشرية

بوابة الوفد الإلكترونية

في أبشع انتهاك ارتكبه الاحتلال .. وجه مسؤول بالقطاع الطبي في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، اتهامًا إلى إسرائيل بسرقة الأعضاء الحيوية لعدد من الجثث التي تسلمتها وزارة الصحة في غزة.

ووأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه "بعد معاينة الجثث التي سلمها الاحتلال تبين سرقته أعضاء من بعضها".

وأضافت "وفا" إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد احتجز 110 جثمانا من مجمع الشفاء الطبي ومن مقبرة أمام قسم الطوارئ، في نوفمبر الماضي، وقام بتسليم 100 منها يوم الثلاثاء.

وأشارت "وفا" إلى أنه تم دفن جثامين 100 مواطن قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في مقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "وفا"، فإن "اختطاف جثامين الشهداء من قطاع غزة، يجدد الشكوك في قيام الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين".


وقال المسوؤل إن الجثث، التي كانت محتجزة في إسرائيل، تم تسليمها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم دفنها في مقابر جماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل عن عملية تسليم الجثث.
 

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