رسميًا| اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول 78.4 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 190 ألفًا و27 طالبًا وطالبة، حضر منهم 186 ألفًا و266 طالبا وطالبة ونجح 145 ألفًا و947 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 في المائة.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين مائة في المائة، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 في المائة، ونتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 في المائة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول غدا الأربعاء، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة للفصل الدراسي الأول برقم الجلوس (اضغط هنا).

ودعت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة طلاب الصف الثالث الإعدادي بترقب نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في القاهرة على الخط الساخن المخصص لذلك اليوم الثلاثاء.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

يبلغ إجمالي الدرجات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

تبلغ إجمالي درجات مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول: 40 درجة.

وتبلغ مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول: 30 درجة.

أما مادة الدراسات الاجتماعية فيبلغ مجموع درجاتها في الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية: 20 درجة.

وتبلغ درجات مادة الرياضيات النهائية في الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2024: 30 درجة.

كما تبلغ درجات مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2024: 20 درجة.

