من خلال الاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024

أعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس فقط، حيث وفرت البوابة 3 طرق للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023/2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه لا مجال لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة ، إلا بعد اعتمادها رسميا .

وأوضح المصدر أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة يكون مسئولية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وليس مسئولية وزير التربية التعليم مثلما يعتقد البعض

وأشار المصدر إلى أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة من محافظ القاهرة ، سيتم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع كنترولات الشهادة الإعدادية الموجودة في محافظة القاهرة .

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جدير بالذكر أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

أنهى ما يقرب من مليون و200الف طالب وطالبة امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول، لتبدأ مرحلة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول كل محافظات مصر.

بدأت كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية اعمال التصحيح في لجان الكنترولات، لتبدأ في تصحيح كراسات طلبة 3اعدادي، ورصد درجاتهم، وعمل كشوفات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس لعرضها على الحاكم الإقليمي لكل محافظة (المحافظ) لاعتمادها ومن ثم رفعها على رابط نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الاول 2024.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول