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البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس أمم آسيا إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. عقب انتهاء أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدأ الطلاب رسميًا إجازة نصف العام، واعتماد  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يكثف الطلاب البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

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ظهرت الآن .. بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم ورقم الجلوس حصريًا [ giza ]

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الرابط الرسمي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024 (الرابط مفعل) برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 

وتستمر إجازة نصف العام حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب بعدها للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024، وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يمكن الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا

يجب اختيار المرحلة التعليمية.

يجب اختيار الصف الثالث الإعدادي 

اختيار الفصل الدراسي الأول.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب 

أخيرا  النقر على استعلام

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الجريدة الورقية