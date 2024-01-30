نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. عقب انتهاء أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدأ الطلاب رسميًا إجازة نصف العام، واعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يكثف الطلاب البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتستمر إجازة نصف العام حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب بعدها للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024، وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 يمكن الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا

يجب اختيار المرحلة التعليمية.

يجب اختيار الصف الثالث الإعدادي

اختيار الفصل الدراسي الأول.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

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