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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. علاء نبيل: خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا كان متوقعاً

علاء نبيل
علاء نبيل

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن منتخب الفراعنة قد أسوأ أداء في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد الخروج المهين من البطولة.

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وقال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن خروج منتخب مصر دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية كان أمر متوقعاً من قبل المشاركة في البطولة".


وتابع نبيل: "الكرة المصرية تحتاج إلى إعادة هيكلة بعد المستوى السئ الذي ظهر به منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".

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