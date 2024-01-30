أيمن يونس: الأندية أقوى من منتخب مصر ونفتقد لصناعة المحترفين

علق أيمن يونس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق على الخروج المدو لمنتخب مصر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر القناة الأولى: “ من قام بعمل عقد روي فيتوريا أجبرنا على عدم التغيير بسبب الرقم المرعب الذي سندفعه له حال قررنا التغيير وفيتوريا ليس لديه خبرات، ولا جمل فنية ولا ذكاء في قراءة الفرق المنافسة ولا خبرات إفريقية منتخب مصر في كأس الأمم2023 كان له الظهور الأسوأ في تاريخه ”.

وتابع: “ فيتوريا لم يقم بالبعد النفسي أو الفني وأظهر كل لاعبي منتخب مصر بشكل ضعيف جدا وعرضهم للانتقاد مثل محمد صلاح وزيزو، التوظيف الخاطئ ساهم في ذلك، ولكن لا يمكن البحث عن كبش فداء، وليس ذنب فيتوريا أنه جاء إلى مصر لم يأت بمفرده ”.

وأضاف: “ قطاعات الناشئين مهلهلة وكيف نبني ونقوم بالتغيير ونحن لا نحب بعضنا البعض، وأي واحد ليه حبايب في الجمعية العمومية بيبقى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ”.

وأكمل:" الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هواة مع محترفين مع شركات لابد من فصل الأندية عن بعضها البعض، أين صناعة المحترفين في مصر وأين تطوير قطاعات الناشئين وتسهيل الاحتراف.. الخناقة أصبحت بين الأحمر والأبيض مع إن الخناقة لازم تبقى منتخب مصر والأندية أصبحت أقوى من منتخب مصر".

وأتم: “ عملية الإصلاح تحتاج لنقاء القلوب وإذا كان لدينا القدرة على أن نحب بعضنا البعض سوف نقوم بثورة في صناعة كرة القدم، ومن الصعب التغيير في الوقت الحالي لأننا ذاهبون إلى كأس العالم فالعملية معقدة ”.