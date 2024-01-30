موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 في محافظة القاهرة خلال ساعات.

ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في محافظة القاهرة خلال الساعات المقبلة من هذا الأسبوع، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وتنتهي مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول وأعمال الرصد والمراجعة قبل عرضها على المحافظ للاعتماد.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة القاهرة 201 ألف و289 طالبًا وطالبة، موزعين على 102 ألف و239 طالبًا، و99 ألفا و50 طالبة، في 35 إدارة تعليمية.

إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة لإعداد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء بشكل كامل من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد وتحديد الأوائل ثم عرضها على المحافظ للاعتماد.

وتنشر محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا الذي من المتوقع أن يكون خلال هذا الأسبوع.

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 فور اعتمادها من محافظ القاهرة (اضغط هنا)

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تجرى بجودة ودقة عالية؛ لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة الاهتمام تخصيص فرق مختصة لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة كبيرة، ويتم متابعة أداء المصححين بشكل دقيق لضمان الدقة والعدالة في تقدير النتائج.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة بالالتزام بالمعايير الوزارية المحددة لتقدير الدرجات وتوزيعها وفقاً لنموذج الإجابة المعتمد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 :

يبلغ إجمالي الدرجات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.