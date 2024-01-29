برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 80.87% عبر بوابة الوفد

تنشر بوابة الوفد، خدمة لأولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة للفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 80.87%

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وتعلن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

حيث أكدت محافظة الجيزة أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل وإعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ سوف تعلن عبر صفحتها الرسمية عن طرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

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يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين، ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة 2024

وأكدت بعض المصادر من محافظة الجيزة اعتماد نتيجة 3 إعدادي الجيزة خلال 48 ساعة القادمة، فور انتهاء مديرية التربية والتعليم بالجيزة من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة،عبر صفحتها الرسمية وفي المدارس بالمجان، وكذلك عن طريق بوابة الجيزة الإلكترونية، وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الاسبوع الماضي وبدأت عمليات التصحيح فورًا بعدها في جميع المدارس التابعة للمحافظة.

وتوفر بوابة محافظة الجيزة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة مع بعض الخدمات الاخرى وهي كالتالي:

نتائج المراحل الأساسية

أوائل الشهادة الاعدادية

نتائج الشهادة الاعدادية

استخراج بيان نجاح

التقديم لرياض الأطفال

التحويلات المدرسية