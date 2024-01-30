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الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد المدينة التعليمية والتي ستجمع بين المنتخبين في قمة منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

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المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني سيخوض مواجهة اليوم ضد كوريا الجنوبية بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يضع الصقور عينهم على التأهل والوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب.

على الجانب الأخر يبحث منتخب كوريا الجنوبية عن فوزًا ثمينًا على حساب الصقور بقيادة النجم هيونج سون لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، واقتناص بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية عبر قناتي SSC1 HD بصوت الملعق الرياضي فهد العتيبي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.

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