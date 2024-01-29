كأس آسيا.. قطر تتقدم على فلسطين بعد مرور 75 دقيقة

نجح منتخب قطر فى التقدم على نظيره منتخب فلسطين بهدفين مقابل، ضمن لقاءات الفريقين في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا والمقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 10 فبراير.

سجل الهدف الثاني لمنخب قطر اللاعب أكرم عفيف عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

واحرز هدف فلسطين في شباك قطر اللاعب عدي الدباغ في الدقيقة 36، بينما سجل حسن الهيدوس هدف قطر في الدقيقة 45.

تشكيل قطر ضد فلسطين

في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: بوعلام خوخي، لوكاس ميندس، بسام الراوي.

في خط الوسط: بيدرو ميجيل، أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس، محمد وعد.

في خط الهجوم: المعز على، أكرم عفيف.

تشكيل فلسطين أمام قطر

في حراسة المرمي: رامي حمادة.

في خط الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، كاميلو سالدانيا.

في خط الوسط: عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبو وردة.

في خط الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ.