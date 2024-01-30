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الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

كأس أمم آسيا
كأس أمم آسيا

تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر، حيث نرصد لكم في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

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كأس آسيا.. قطر تتقدم على فلسطين بعد مرور 75 دقيقة

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مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا 2024 اليوم

السعودية ضد كوريا الجنوبية ..

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد المدينة التعليمية في قمة منافسات الجولة 16 من كأس أمم آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية عبر قناتي SSC1 HD بصوت الملعق الرياضي فهد العتيبي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.

أوزبكستان ضد تايلاند ..

وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة سيلتقي منتخبا أوزبكستان وتايلاند على ملعب استاد الجنوب لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا.

المباراة ستكون منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق حاتم بطيشة، وكذلك قناة beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

الجريدة الورقية