جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر، حيث نرصد لكم في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

السعودية ضد كوريا الجنوبية ..

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد المدينة التعليمية في قمة منافسات الجولة 16 من كأس أمم آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية عبر قناتي SSC1 HD بصوت الملعق الرياضي فهد العتيبي، و beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي.

أوزبكستان ضد تايلاند ..

وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة سيلتقي منتخبا أوزبكستان وتايلاند على ملعب استاد الجنوب لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا.

المباراة ستكون منقولة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق حاتم بطيشة، وكذلك قناة beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.