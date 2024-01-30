الأرصاد تتوقع وصول درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وأهمها انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدلات أقل من الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى سقوط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية الغربية بالأمس.

وأضاف “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن سقوط الأمطار متفاوتة الشدة في بعض المحافظات يرجع إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ووذلك يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وتابع، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وبالتالي يزداد انخفاض قيم درجات الحرارة، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل أكبر من الأيام السابقة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، موضحة أن يوم الخميس سوف يشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 15 درجة مئوية، وبالتالي تكون هذه أقل درجة حرارة تسجلها مصر خلال فصل الشتاء.

فصل الشتاء

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح، وبالتالي زيادة الشعور بالبرودة، والإحساس بدرجات حرارة أقل، مؤكدة على استمرار سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم.