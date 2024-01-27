منتخب المغرب يبدأ استعدادته لموقعة جنوب أفريقيا

ولاعبو الأسود: الفوز على زامبيا كان هديتنا للركراكي

بدأ المنتخب المغربي استعدادته لمباراة جنوب أفريقيا في دور ال16 من كأس أمم أفريقيا، بعد فرحة التأهل للدور المقبل والتي عمت الشوارع في المغرب.

إقرأ أيضًا..

ويلتقي منتخب المغرب مع جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة الأفريقية، على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو.

كان منتخب الأسود فاز على زامبيا بهدف نظيف، ونجح المغرب في حسم صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة.

وحرص لاعبو منتخب المغرب على إهداء الانتصار على زامبيا لمدربهم وليد الركراكي بعد تعرضه للإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خليفة مشادته مع مبيمبا قائد الكونغو، لمدة 4 مباريات، فيما تعرض الأخير للغرامة، والذي أدلى أن مدرب أسود الأطلس تلفظ تجاهه بعبارات بذيئة.

وتابع الركراكي مباراة الكونغو من المدرجات ويمنح التعليمات بالتواصل مع مساعديه، الذين أكدوا أن القرار كان صادما لهم لكن المدرب تقبل الأمر وكان حكيما حسب وصفهم.

من جانبه أكد سفيان أمرابط في تصريحات عقب المباراة، أن التأهل مع الاحتفال بتلك الطريقة كان إهداءا خاصا لمدربنا وليد الركراكي، لأنه بمثابة الأب والشقيق الأكبر للاعبين، مضيفا أن مكانته بيننا كبيرة جدا، ولن نقبل المساس بها أو الشك فيها، بل لا نصدق ما قيل عنه.

من جانبه أعرب الاتحاد المغربي عن استياءه من العقوبة الموقعة على الركراكي وأنه قرار غير صائب، وأكد الاتحاد تقديم استئناف ضد العقوبة.