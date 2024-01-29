مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا 2024 اليوم

تواصل مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس اسيا 2024، ونحن علي موعد مساء اليوم الاثنين الموافق 29 يناير الجاري مع لقاء عربي خالص سيجمع بين منتخب قطر صاحب الارض والجمهور ضد منتخب فلسطين، لذلك يبحث الجمهور حاليًا عن القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين، وكان المنتخب القطري أول الفرق المتأهلة للدور الـ16 من البطولة، وصعد بالعلامة الكاملة، فيما تأهل المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ 16 من كأس آسيا.

مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا 2024

يستمر مشوار المنتخب الفلسطيني الإعجازي في كأس آسيا 2024، عندما يواجه صاحب الأرض وحامل اللقب منتخب قطر في دور الـ 16.

تأهل منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه من دور المجموعات، وصعد من المركز الثالث خلف إيران والإمارات، بعد تعادل مع الأبيض وفوز على هونغ كونغ.

على الجانب الآخر، قدم المنتخب القطري مستوى مشابه للنسخة السابقة من كأس آسيا ومغاير تمامًا للوجه الشاحب الذي ظهر به في كأس العالم 2022، وصعد من على قمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

تتواصل المواجهات العربية الخالصة في دور الـ16 من مسابقة كأس آسيا 2023، فبعد مواجهة العراق والأردن، يجتمع منتخبا قطر وفلسطين في مباراة ثانية.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب قطر وفلسطين عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب قطر وفلسطين عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويسعى العنابي لمواصلة مشواره للحفاظ على اللقب، بعدما ختم دور المجموعات بطريقة مثالية بحصد 9 نقاط من 3 انتصارات.

ما موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس أمم آسيا 2024؟

ستقام مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا اليوم، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 في استاد خليفة الدولي.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين اليوم في دور الـ 16 كأس آسيا؟

سيتم بث مباشر مباراة قطر وفلسطين اليوم وجميع مباريات كأس آسيا 2024 على عدة قنوات في العالم العربي. في المملكة العربية السعودية، ستذاع المباريات على قناة SSC. في العراق، ستعرض على القناة الرابعة العراقية.

في الإمارات، ستبث على قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية، أما في بقية البلدان العربية، فستعرض على قناة بي إن سبورت.

لمشاهدة مباراة فلسطين وقطر، يمكن متابعتها على قناة البطولة "beIN ASIAN CUP" في قطر، وعلى قناة "SSC1 HD" في السعودية، وعلى قناة "Abu Dhabi Sports Asia 1" في الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين اليوم في آسيا

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيف أشاهد مباراة قطر وفلسطين اليوم في منافسات كأس آسيا؟

لمشاهدة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين يوتيوب في ثمن نهائي كأس آسيا 2024، ستحتاج إلى الاشتراك في تطبيق TOD لمشاهدة القنوات القطرية بي إن سبورت، أو STARZPLAY المتاحة عليه قنوات أبوظبي الرياضية أو خدمة شاهد VIP لمشاهدة قنوات SSC الرياضية السعودية، وكما ذكرنا فاختيارك يعتمد على البلد الذي تقطن فيه.