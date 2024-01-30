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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة في كوت ديفوار والقنوات الناقلة لها.

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أمم أفريقيا.. علاء نبيل: خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا كان متوقعاً

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علاء نبيل: توقعت فشل منتخب مصر فى أمم إفريقيا

كأس أمم أفريقيا 2023 :

المغرب ضد جنوب أفريقيا

يستعد مننخب المغرب لخوض مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين عندما يلتقي نظيره منتخب جنوب أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي تستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويدخل منتخب المغرب المباراة بقيادة المدير الفني وليد الركراكي بشعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بكامل نجومه.

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لاورينت بوكو، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة.

مالي ضد بوركينا فاسو ..

يفتح ملعب أمادو جون كوليبالي أبوابه في السابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم لاستضافة مباراة مالي ضد بوركينا فاسو، والتي ستكون من العيار الثقيل لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من أمم افريقيا.

المباراة ستنطلق الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.

الجريدة الورقية