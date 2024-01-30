جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة في كوت ديفوار والقنوات الناقلة لها.

كأس أمم أفريقيا 2023 :

المغرب ضد جنوب أفريقيا

يستعد مننخب المغرب لخوض مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين عندما يلتقي نظيره منتخب جنوب أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار والتي تستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويدخل منتخب المغرب المباراة بقيادة المدير الفني وليد الركراكي بشعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بكامل نجومه.

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لاورينت بوكو، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة.

مالي ضد بوركينا فاسو ..

يفتح ملعب أمادو جون كوليبالي أبوابه في السابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم لاستضافة مباراة مالي ضد بوركينا فاسو، والتي ستكون من العيار الثقيل لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من أمم افريقيا.

المباراة ستنطلق الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.