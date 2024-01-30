علاء نبيل: توقعت فشل منتخب مصر فى أمم إفريقيا

قال علاء نبيل المدرب السابق لمنتخب مصر الأول أنه توقع الفشل للمنتخب الوطني الأول الذي خاض بطولة كأس الأمم الأفريقية وودع البطولة من دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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وقال علاء نبيل فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" توقعت فشل منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ولم نستعد بشكل جيد لخوض البطولة.

واضاف:" منتخب مصر استعد للبطولة الأفريقية بمباريات ودية ضعيفة للغاية وكان الجميع يهتف لـ روي فيتوريا وهو يفوز على منتخبات ضعيفة، ولكن علي الناحية الأخري المنتخبات المنافسة تستعد بشكل قوي، مثل منتخب المغرب الذي سافر مبكرا وخاض مباريات ودية فى كوت ديفوار.

وأتم:" قراءة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للمباريات خاطئة للغاية وكنا من المرشحين للخروج من دور المجموعات.









