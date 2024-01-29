العدوان الإسرائيلي يحول حياة طالبة جامعية من دراسة الطب إلى نازحة.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بسبب العدوان الإسرائيلي.. طالبة جامعية تحولت حياتها من دراسة الطب إلى نازحة في أحد المخيمات".

طبيبة أو هكذا كان مقدرا لها أن تكون قبل أن تحول الحرب بينها وحلمها الكبير، هي أسيل أبو هداف واحدة من قطاع غزة الذين أحال العدوان الإسرائيلي أحلامهم إلى سراب بعدما دمر بيوتهم ومدارسهم وجامعاتهم ليجدوا أنفسهم في العراء أو مخيمات لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.

وقالت "أبو هداف" الطالبة في كلية الطب والتي تحولت بسبب العدوان إلى نازحة في أحد المخيمات: "كنا نمتلك بيتا والوضع كان هادئا، وكنت أقضي معظم وقتي في الدراسة، لأن دراسة الطب تحتاج إلى مجهود، لكني الآن أصبحت في خيمة تحت القصف اليومي دون غسالة أو كهرباء أو إنترنت كي أراجع دروسي أو أبحث عن أي شيء يخص الطب".

حلم راودها منذ الصغر بأن تصبح طبيبة تتطبب المرضى وتداوي الجراح، ساهمت في تكوينه الظروفه الصعبة التي يعيشها القطاع منذ عقود، قبل أن يزيد العدوان الحالي إصراره على تحقيقه بعد الجرائم التي ارتكبها بحق سكان غزة.

وأكدت: "في ظل المأساة والمجازر التي ترتكب ضدنا، أصبحت مصرة على حلمي بشكل أكبر، وأن أترجل على أرض الواقع في المستشفيات".