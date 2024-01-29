الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أيمن الرقب: استمرار الصراع في غزة يؤدي لانفجارات كبيرة في المنطقة

أيمن الرقب
أيمن الرقب

تحدث الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، عن مخاطر استمرار التصعيد العسكري في غزة، مشددًا على أن الحديث من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأردني على خشية التصعيد الذي يدفع باتجاه التهجير القسري للشعب الفلسطيني خطير جدًا، مشددًا على أن هذا الخطر يأتي في ظل عدم وجود آفاق سياسية بشكل كبير.

 

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن استمرار الحرب على غزة وارتكاب الاحتلال للجرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة ينذر لأزمة كبيرة جدًا في القطاع بشكل خاص، مؤكدًا أن استمرار الصراع في غزة يؤدي لانفجارات كبيرة في المنطقة نحن في غنى عنها.

 

أشار إلى أن هناك حراكا سياسيا جديا بين مصر والأردن، وذلك من اجل وقف الحرب على غزة بشكل سريع وفوري، موضحًا أن إطالة أمد هذه الحرب لن يخدم أي جهة بل سيزيد من الضحايا ودمار الدولة، مشددًا على أن مصر والأردن تبذل الجهود بشكل متواصل لحقن دماء الشعب الفلسطيني والوصول لرؤية تفتح آفاقًا سياسية لحل الدولتين.

 

وتابع أيمن الرقب، : "الولايات المتحدة الأمريكية رأت صناعة الكراهية بشكل كبير جدًا في المنطقة".

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