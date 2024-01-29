ماني يقود هجوم السنغال أمام كوت ديفوار في كأس الأمم

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار مساء اليوم الإثنين على ملعب شارلس كونان باني، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كربيين دياتا، عبدولاي سيك، كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكويس.

وسط الملعب: بابي جايي، إسماعيلا سار، باب سار.

خط الهجوم: نامبليس ميندي، ساديو ماني، نيكولاس جاكسون.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة كوت ديفوار والسنغال الفائز من مباراة مالي وبوركينا فاسو في دور ربع النهائي من البطولة.

